Libriamoci gli alunni più grandi leggono ai compagni più piccoli

Anche quest’anno, la scuola ‘Rodari’ ha preso parte a “Libriamoci”, un’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. La campagna, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede che studenti più grandi leggano ad alta voce ai compagni più piccoli. L’obiettivo è incentivare la lettura tra i giovani, coinvolgendo le classi in momenti di condivisione e ascolto.

Anche quest’anno la scuola ‘Rodari’ ha partecipato al progetto " Libriamoci ", la campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura che d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito porta la lettura ad alta voce nelle scuole italiane e all’estero. Il progetto invita le scuole a ideare e organizzare iniziative con l’obiettivo di fare innamorare i più giovani della lettura. Nello specifico, gli alunni più grandi hanno fatto da lettori ai compagni delle classi inferiori, esplorando la bellezza dell’inverno attraverso la lettura ad alta voce e la rielaborazione creativa. Le classi partecipanti erano: 1A, 1B, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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