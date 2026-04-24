Oggi, venerdì 24 aprile, nel pomeriggio, si apre un nuovo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie in un giardino situato in via Bindi 16. L’evento si svolgerà dalle 17 alle 18.30 e prevede momenti di incontro e attività all’aperto. L’area verde sarà accessibile a tutti i partecipanti, offrendo un’occasione per condividere un pomeriggio all’insegna della socialità e del gioco.

Iniziano oggi, venerdì 24 aprile, dalle 17 alle 18.30, al giardino di via Bindi 16, gli appuntamenti de "I Venerdì del Giardino Piccino", ciclo di incontri intergenerazionali, dedicato a grandi e piccini, organizzato dal Comitato provinciale pistoiese di Unicef, dalla Fondazione Sant’Atto Ets, dalla Diocesi di Pistoia e dalle associazioni Auser e Anteas. Il progetto è incentrato sulla cura di sé e della natura, e il primo incontro di oggi avrà come tema principale il ritorno della primavera e della bella stagione. Bambini e adulti saranno accompagnati dai volontari e dalle volontarie del Comitato pistoiese di Unicef per la realizzazione dei ’Giardini in miniatura’, piccole creazioni verdi che attraverso l’utilizzo di materiali di recupero permetteranno ai piccoli ’artisti del verde’ di esprimere creatività e fantasia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giardino per i più piccoli e i più grandi

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La pulizia primaverile del giardino è un'ottima idea. Solo che maggio è meglio di aprile. Quando rimuovi le foglie morte sotto gli arbusti a fine aprile, non stai solo riordinando. Stai rimuovendo il rifugio che insetti e anfibi usano dall'autunno. Non è negligenza. - facebook.com facebook

Pierre Auguste Renoir. Conversazione in giardino x.com