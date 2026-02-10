Carnevale e San Valentino doppia festa in paese per i più piccoli e per i più grandi

Sabato 14, Bondeno si prepara a due feste in un solo giorno. I bambini si divertiranno con maschere colorate, mentre gli adulti festeggeranno San Valentino con cuoricini e dolci. La giornata si svolge tra le iniziative di Spazio 29 e la collaborazione della Pro Loco, che hanno organizzato eventi diversi ma ugualmente vivaci e coinvolgenti.

Maschere per i più piccoli e ‘cuoricini’ per i più grandi, in due distinte feste che si svolgeranno a Bondeno sabato 14, sotto la regia di Spazio 29 e la collaborazione della Pro Loco. Al centro 2000, si svolgerà la festa in maschera per i più piccoli, tra stelle filanti e dolcetti di Carnevale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

SAN VALENTINO TRA I BANCHI DI SCUOLA

