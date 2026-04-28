Libri scolastici a Potenza | nuova proroga per non perdere il bonus

A Potenza è stata prorogata al 4 maggio alle ore 11 la scadenza per la presentazione delle domande relative ai contributi per i libri scolastici dell'anno 2025-2026. La proroga consente ai cittadini di completare le pratiche che risultano ancora incomplete, evitando così di perdere il diritto al bonus. La misura riguarda le famiglie che intendono accedere ai contributi destinati all'acquisto dei libri necessari per l'anno scolastico.

? Cosa sapere Potenza proroga al 4 maggio ore 11 il termine per i contributi libri scolastici.. La nuova scadenza permette di regolarizzare le istanze incomplete per l'anno 2025-2026.. Il Comune di Potenza ha fissato la nuova scadenza per il completamento della documentazione relativa ai contributi per i libri di testo dell’anno scolastico 2025-2026 al termine delle ore 11 del 4 maggio 2026. La decisione arriva per dare respiro a chi ha presentato istanze incomplete, permettendo di regolarizzare la posizione burocratica prima che le liste definitive vengano consolidate. Il termine era stato originariamente stabilito per il 28 aprile, ma l’amministrazione ha scelto di posticipare questo passaggio fondamentale per garantire che nessun beneficiario resti escluso per un semplice errore formale o una comunicazione mancante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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