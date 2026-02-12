Potenza il prefetto convoca i Dirigenti scolastici | Risposta strutturata contro l’illegalità

Il prefetto di Potenza ha convocato i dirigenti scolastici per discutere di misure contro l’illegalità nelle scuole superiori. L’obiettivo è rafforzare la rete di prevenzione e rendere più efficace la risposta alle problematiche che si verificano negli istituti. I dirigenti si sono impegnati a mettere in campo azioni concrete per garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti.

Un rafforzamento stabile della rete di prevenzione nelle scuole superiori della provincia di Potenza. È l’indicazione emersa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito sotto la presidenza del prefetto Michele Campanaro, alla presenza delle forze dell’ordine, dei rappresentanti istituzionali e della magistratura minorile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Potenza Scuole Estremismo, il prefetto Giannini: "Si annida dove c'è illegalità. Ecco perché serve agire sulle moschee irregolari" Il prefetto Giannini sottolinea che l’estremismo si sviluppa principalmente in ambienti caratterizzati da illegalità, come le moschee irregolari. Al via il concorso pubblico per dirigenti scolastici: c’è una novità È stato pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di venti dirigenti scolastici, approvato dalla Giunta provinciale di Trento. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Potenza Scuole Argomenti discussi: Potenza, il prefetto convoca i Dirigenti scolastici: Risposta strutturata contro l’illegalità; Potenza, sicurezza nelle scuole: il Prefetto convoca il Comitato per contrastare violenza e disagio; Riunione in Prefettura fenomeni di illegalità negli Istituti Scolastici; Sicurezza nei locali, prefetto Potenza: Norme ci sono, controlli da intensificare. Illegalità nelle scuole, Prefettura di Potenza convoca il ComitatoLa riapertura del Tribunale di Melfi arriva su un tavolo nazionale: la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha infatti accolto la richiesta di audizione per il Presidente della Regione ... lasiritide.it Potenza, prefetto convoca il Comitato per sicurezza e legalità nelle scuoleAnche la Corte dei Conti Ue con i rilievi sull’attuale architettura della Pac ha confermato le perplessità manifestate sulle criticità della proposta della Commissione Ue, che rischia di snaturare la ... lasiritide.it CELEBRATO AL LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI” DI POTENZA IL GIORNO DEL RICORDO. L’INTERVENTO DEL PREFETTO Nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza si è svolta, in mattinata, la cerimonia di comme - facebook.com facebook

