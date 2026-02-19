Milleproroghe un anno in più per il bonus donne Mini-proroga per bonus giovani e Zes
Il decreto Milleproroghe ha deciso di estendere di un anno il bonus donne, una misura che aiuta le professioniste a risparmiare sulle tasse. La causa è la necessità di sostenere le donne nel mondo del lavoro, soprattutto dopo le difficoltà degli ultimi anni. Oltre a questa, il decreto prevede anche una breve proroga per i bonus destinati ai giovani e alle zone Zes, che continueranno a ricevere sostegni fiscali fino alla fine del prossimo anno. La discussione in Parlamento si avvicina, con l’obiettivo di approvare il provvedimento entro questa settimana.
Dal bonus donne al bonus giovani e Zes. Il decreto Milleproroghe si avvicina all’approdo in Aula previsto venerdì. Tra gli emendamenti approvati spunta la proroga dei bonus per l’occupazione, inizialmente saltata dal provvedimento. Per la proroga dei tre bonus sono stanziati complessivamente 417,6 milioni in tre anni (153,9 nel 2026, 184,8 nel 2027 e 78,9 per il 2028). In particolare, il bonus donne viene invece prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2026, senza modifiche. Cioè l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Milleproroghe, saltano i bonus giovani e donne: niente proroga per gli incentivi all’occupazioneIl decreto Milleproroghe non prevede la proroga di un anno per i bonus giovani under 35 e donne, strumenti fondamentali per promuovere l’occupazione giovanile e femminile, soprattutto in presenza di svantaggi.
Decreto Milleproroghe, un altro anno per il bonus donne e 4 mesi per le assunzioni di giovani e nella Zona economica specialeL’approdo in aula alla Camera del decreto Milleproroghe è slittato a venerdì 20 febbraio causa ritardo nel deposito degli emendamenti. Le modifiche approvate nelle ultime ore prolungano la vita di ... ilfattoquotidiano.it
