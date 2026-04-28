Libreria Mondadori giovedì 30 aprile incontro con il fotografo Luigi Angelica

Giovedì 30 aprile alle 18, alla Libreria Mondadori di via Grande, si terrà un incontro con il fotografo Luigi Angelica, che ha ottenuto la certificazione Q. L’evento è aperto al pubblico e prevede una presentazione delle sue opere e una sessione di domande e risposte. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Giovedi 30 aprile, alle 18 alla Libreria Mondadori di via Grande, il fotografo Luigi Angelica, certificato Q.E.P. (Qualified European Photographer), sarà protagonista di un incontro dedicato alla fotografia e al suo percorso professionale. Nel corso del talk, Angelica ripercorrerà le tappe.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Airpack, a Ossago Lodigiano la trattativa è in stallo: resta il no alla cassa. L’ora X? L'incontro in programma giovedì 30 aprileOssago Lodigiano (Lodi), 28 aprile 2026 – Il tempo scorre inesorabile, ma la trattativa non decolla, anzi resta stagnante. Vespucci-Colombo, giovedì 9 aprile incontro con il poeta Juan Ignacio SilesL'incontro, dal titolo"Itaca non esiste", si svilupperà come un vero e proprio pellegrinaggio poetico: alternando letture in lingua originale e in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una nuova libreria Mondadori a Milano, in Corso Buenos Aires. E ora a Segrate guardano all'estero...; Mondadori rafforza la presenza a Milano: nuova libreria in Corso Buenos Aires, verso le 30 nuove aperture nel 2026; Nuova libreria a Milano, apre il Mondadori Bookstore di corso Buenos Aires; Velletri, Roberto Emanuelli alla Mondadori Bookstore presenta Scegliti sempre. Libreria Mondadori, giovedì 30 aprile incontro con il fotografo Luigi AngelicaGiovedi 30 aprile, alle 18 alla Libreria Mondadori di via Grande, il fotografo Luigi Angelica, certificato Q.E.P. (Qualified European Photographer), sarà protagonista di un incontro dedicato alla foto ... livornotoday.it Pezzi di Giorgia Tribuiani presentato nella Libreria Mondadori in via PiaveE’ stato presentato giovedì 23 aprile 2026 presso la Libreria Mondadori di via Piave a Roma - via Piave, 18 - il libro di Giorgia Tribuiani ... agrpress.it Mercoledì 29 aprile, alle 18, la libreria Mondadori di corso Mazzini accoglie che presenta il suo romanzo “ ” (Mondadori). A dialogare con l’autrice, la professoressa . Si tratta del sesto ap facebook