Vespucci-Colombo giovedì 9 aprile incontro con il poeta Juan Ignacio Siles

Giovedì 9 aprile alle 21 nell'Aula Magna della biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo si terrà un incontro con il poeta, saggista e diplomatico boliviano Juan Ignacio Siles del Valle. L'evento prevede un dialogo tra Siles e la sua traduttrice, Manuela Magnoni. La partecipazione è aperta al pubblico e l'appuntamento si svolge in piazza Vigo.

L'incontro, dal titolo"Itaca non esiste", si svilupperà come un vero e proprio pellegrinaggio poetico: alternando letture in lingua originale e in traduzione italiana, si parlerà della Bolivia e della sua storia, tra lotte indigene, guerriglia, esilio e ritorno. Al centro del dialogo, la parola come strumento capace di indagare le profondità dell'animo umano e di creare ponti fra popoli e persone. Juan Ignacio Siles del Valle è una figura di primo piano nel panorama culturale e diplomatico internazionale. Ha ricoperto incarichi di rilievo presso governi e organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite a Vienna e Roma. È... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo incontro con il musicologo Marco LenziProseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo.

Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di letturaProseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì.

Si parla di: A & I - Apocalittici e integrati, lunedì 30 marzo incontro con Enrico Battocchi al Vespucci-Colombo; Conversazione con Juan Ignacio Siles del Valle Itaca non esiste.

Vespucci-Colombo, giovedì 9 aprile incontro con il poeta Juan Ignacio SilesGiovedì 9 aprile, alle 21 nell'Aula Magna in piazza Vigo, la biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo ospiterà Juan Ignacio Siles del Valle, poeta, saggista e diplomatico boliviano che dialogherà c ... livornotoday.it