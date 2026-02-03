Conservatorismo | storie e prospettive | convegno alla Fondazione Tricoli

Sabato 7 febbraio 2026 alle 16:30 si tiene alla Fondazione Tricoli un convegno sul conservatorismo. L’evento affronta le storie e le prospettive di questa corrente, coinvolgendo relatori e pubblico interessato al tema. La sede in via Terrasanta 82 si riempirà di discussioni e confronti su come il conservatorismo si evolve nel tempo e quale ruolo può avere nel presente.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.