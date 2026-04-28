Il prossimo 30 aprile, a Firenze, si terrà un convegno dedicato all'architettura degli ultimi 25 anni, organizzato dalla commissione 'Architettura contemporanea' dell'Ordine degli Architetti locale. L’evento si svolgerà presso la Palazzina Reale e si intitola “Punti di vista - Sguardi e prospettive sull'architettura degli ultimi 25 anni”. La giornata vedrà la partecipazione di diversi professionisti del settore che condivideranno le proprie esperienze e osservazioni.

Firenze, 28 aprile 2026 - Si intitola “Punti di vista-Sguardi e prospettive sull'architettura degli ultimi 25 anni” l'evento a cura della commissione 'Architettura contemporanea' dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in programma il 30 aprile alla Palazzina Reale. Alle ore 16.30 sono previsti i saluti istituzionali della presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Silvia Ricceri, alle 16.45 ci sarà la presentazione del libro “Storia dell'architettura italiana dal 2000 a oggi”, a cura di Luigi Prestinenza Puglisi, che sarà presente. A introdurre il volume anche Fabio Forconi, consigliere Oaf e David Benedetti, coordinatore della commissione 'Architettura contemporanea'.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le prospettive sull'architettura degli ultimi 25 anni, convegno il 30 aprile a Firenze

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