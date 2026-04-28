Liberazione ’promessa’ da rinnovare

Anche quest’anno, la comunità si è riunita per commemorare il 25 aprile, una giornata che celebra la liberazione e la resistenza. Le persone si sono radunate in piazza, ascoltando discorsi e partecipando a momenti di riflessione collettiva. La celebrazione ha coinvolto diverse generazioni, tutte presenti per ricordare eventi storici e riaffermare il valore della libertà. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio e di coinvolgimento pubblico.

Anche quest’anno la nostra comunità si è ritrovata per vivere insieme il significato più autentico del 25 Aprile, una giornata che unisce memoria e responsabilità. L’81° Anniversario della Liberazione è stato accompagnato dalla premiazione dell’11° edizione del concorso per le scuole medie Manara Valgimigli e per il Liceo scientifico Augusto Righi di Bagno di Romagna, concorso dal toccante e coinvolgente titolo ’La memoria non è solo un ricordo’". Lo sottolinea la giunta di Bagno, guidata dal sindaco Enrico Spighi. "In molte parti del mondo – prosegue – assistiamo, oggi, a violazioni gravi e intollerabili dei diritti umani, a conflitti che negano dignità e libertà, a derive che mettono in discussione principi che credevamo acquisiti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, ’promessa’ da rinnovare Salmo 91: A Oração Suprema de Proteção Divina Notizie correlate Leggi anche: Processo Becciu da rifare, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zero Leggi anche: Mare mosso sulle spiagge, concessioni da rinnovare. “Agito con responsabilità” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Liberazione, ’promessa’ da rinnovare; Giustizia è il nome civile della libertà; Festa della Liberazione: il 25 aprile celebrato a Pineto. Liberazione, «promessa» da rinnovareLe celebrazioni del 25 Aprile a Bagno e Sarsina, premiazione dell’11° concorso scolastico Manara Valgimigli-Righi ... msn.com Una festa della Liberazione ancora una volta con episodi di intolleranza. “Per me questo 25 Aprile – risponde all’agenzia Dire il senatore del Pd Filippo Sensi– è stato il più amaro che abbia mai vissuto“. x.com In occasione della Giornata della liberazione della città dal nazifascismo per la prima volta dopo oltre 80 anni si ricorderanno pure i caduti per mano delle milizie jugoslave. - facebook.com facebook