Mare mosso sulle spiagge concessioni da rinnovare Agito con responsabilità

Le acque si agitano anche nel Comune di Sarzana, dove la sentenza del Tar ha complicato i piani per il rinnovo delle concessioni balneari. Ora l’amministrazione deve fare i conti con nuovi tempi e procedure, mentre gli stabilimenti si trovano in bilico. La decisione ha creato tensioni tra chi aspetta di riaprire e chi teme ritardi ancora più lunghi.

Sarzana, 4 febbraio 2026 – Acque agitate in Comune. A scatenare l'ennesimo 'maremoto' su Marinella la sentenza del Tar, che ha stravolto gli orizzonti temporali con cui l'ente potrà portare a termine tutti gli adempimenti necessari per procedere agli affidamenti delle aree demaniali a uso turistico, meglio note come stabilimenti balneari. Il programma dell'amministrazione Ponzanelli, che aveva prorogato le concessioni balneari fino al 30 settembre 2027 pur con l'intenzione di avviare nei prossimi mesi le procedure volte ad individuare i nuovi gestori, dovrà quindi essere necessariamente rivisto.

