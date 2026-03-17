Processo Becciu da rifare colpo di scena della Corte d' Appello vaticana | Rinnovare il dibattimento Si ricomincia quasi da zero

La Corte d'Appello vaticana ha deciso di rifare il processo Becciu, ordinando di rinnovare il dibattimento. Dopo quasi due mesi di silenzio, i giudici hanno stabilito di ripartire quasi da zero. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente fase del procedimento. La vicenda riguarda le accuse e l'iter giudiziario legato all'ex cardinale e alle sue attività finanziarie.

Nuovo colpo di scena. Il famoso processo Becciu è da rifare e si riparte (quasi) da zero. Dopo poco meno di due mesi di silenzio i giudici della Corte d'Appello del Vaticano si sono pronunciati sulle «ipotesi di nullità relative, tempestivamente eccepite e non sanate» in primo grado e ha ordinato «di rinnovare» il dibattimento che aveva portato alla condanna di nove persone, compreso il cardinale Angelo Becciu. Ha poi ordinato all'Ufficio del Promotore di Giustizia di «depositare in Cancelleria entro il 30 aprile, tutti gli atti del procedimento istruttorio nella loro versione integrale». Il che significa che finalmente verranno resi noti (e usati in sede dibattimentale) tutte le chat integrali che a suo tempo erano state omissate dal Promotore Alessandro Diddi, così come gli interrogatori che erano stati fatti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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