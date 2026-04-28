liberazione preso di mira per la bandiera usa

Durante una cerimonia ufficiale per l’81° anniversario della Liberazione, una persona ha mostrato pacificamente una bandiera americana in piazza Saffi. La presenza dell’oggetto ha attirato commenti negativi e insulti, con alcuni che hanno rivolto invettive e manifestato ostilità nei confronti di chi la portava. La scena ha suscitato reazioni di sdegno e ha evidenziato come un gesto pacifico possa scatenare reazioni forti in un contesto pubblico.

Ha suscitato ingiustificate invettive e odio la bandiera americana che ho pacificamente portato in piazza Saffi (nella foto) alla cerimonia istituzionale per l’81° anniversario della Liberazione. L’ho fatto per commemorare militi che sotto questo drappo con l’estremo sascrificio combatterono per una giusta causa, eroi che non vengono ricordati a dovere. Sono continuate le contestazioni anche durante la cerimonia al Sacrario dei Caduti per la libertà, sempre da parte di alcuni che sorreggevano vessilli. Poi mi hanno accompagnato come ripudio dietro a un pubblico stupito. Altri partigiani, colti e solidali, mi hanno stretto la mano scusandosi, in segno di rispetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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