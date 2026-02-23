Vandali al parco preso di mira un defibrillatore | rotta la teca E c' è un precedente

Un gruppo di vandali ha rotto la teca di un defibrillatore nel parco, causando danni materiali e lasciando gli abitanti senza uno strumento di emergenza. La causa sembra essere un gesto gratuito di distruzione, che mette a rischio la sicurezza di chi frequenta l’area. Sul luogo si sono già registrati episodi simili in passato, alimentando la preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La vicenda resta sotto osservazione.

"Esprimo preoccupazione per questo danneggiamento, si tratta a tutti gli effetti di un atto vandalico. Ledere un presidio sanitario significa mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. L'intervento di ripristino della teca, con annessa verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, è stato tempestivo e la vicenda si è quindi risolta in fretta, al meglio". Così l'assessore comunale con delega alla Sicurezza Cristina Coletti, dopo aver seguito da vicino la vicenda del danneggiamento della teca di un defibrillatore al Parco Bassani. Il fatto è stato segnalato venerdì dalla polizia locale, che dopo aver visionato le telecamere di sicurezza ha allertato i tecnici della ditta Plenio, incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori installati nell'ambito del progetto 'Ferrara Città Cardioprotetta'.