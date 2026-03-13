Un utente segnala di aver subito il blocco del proprio profilo Facebook da oltre un giorno. La piattaforma ha applicato una restrizione, sostenendo che le sue attività potrebbero violare le regole del social network. L’utente ha condiviso la propria esperienza sui social, evidenziando il disagio causato dal provvedimento temporaneo. La sospensione riguarda esclusivamente il suo account personale.

"Il mio profilo Facebook è bloccato da più di 24 ore. Mi è stata applicata una “restrizione“ perché le mie attività potrebbero “non rispettare le regole“. Così mi è stato comunicato. Io resto in attesa. E allibito". A parlare è il direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, Davide Romano (nella foto). Alla domanda su cosa possa aver fatto scattare il provvedimento da parte di Facebook, risponde: "Due giorni fa ho pubblicato un articolo di giornale, nemmeno recente, in cui si parlava di un telegramma inviato da Heinrich Himmler al Gran Muftì di Gerusalemme " il cui contenuto lasciava emergere il sostegno del Terzo Reich agli arabi contro gli ebrei e Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Io preso di mira. Profilo Facebook sospeso"

