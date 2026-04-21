25 aprile La Russa | Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò

Il ministro della Difesa ha dichiarato che rifarebbe l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò nel giorno della Festa della Liberazione. La sua posizione è stata espressa in occasione di un evento pubblico, dove ha sottolineato di non avere dubbi sulla sua scelta. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici e istituzionali, alimentando un dibattito sulla commemorazione di quegli eventi storici.

(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a parlare del 25 aprile, invocando una 'livella' tra i morti dei fronti opposti in nome della "pacificazione" nazionale. “Quando ero ministro della Difesa – sottolinea. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Omaggio ai caduti della Decima divisione da montagna, la cerimonia al cimitero americanoFirenze, 3 febbraio 2026 – Non dimenticare i soldati che dettero la loro vita per liberare l’Italia. Rieti, l’omaggio ai 15 partigiani: torna il ricordo a Quattro StradeIl circolo di Sinistra Italiana AVS a Rieti organizzerà, giovedì 9 aprile alle ore 18:00, una cerimonia commemorativa per i quindici giovani... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’analista: A Teheran pensano di vincere, per questo sono così intransigenti; Senato, Floridia denuncia lo stallo su riforma Rai e Ronzulli la silenzia: Violenza istituzionale; Meloni si allontana da Trump ma a guidarla sono i numeri dei sondaggi; I concerti a Bologna da non perdere dal 20 al 26 aprile. La Russa: 'Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò'Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sep ... ansa.it La Russa al Salone del Mobile: Il 25 aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti Repubblica SalòQuando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c'è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sep ... milano.repubblica.it La Russa: "Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò". Il presidente del Senato: "E' un momento di pacificazione". #ANSA facebook