inaugurata la bibliocabina per lo scambio dei libri

È stata inaugurata una nuova biblioteca all’interno di una cabina telefonica riadattata, situata in piazza don Andreoli a San Possidonio. L’iniziativa prevede lo scambio di libri e storie attraverso questo spazio, denominato Bookshop 84. La struttura, un tempo cabina telefonica, è stata trasformata per ospitare libri e favorire la condivisione tra i cittadini.

Una vecchia cabina telefonica riadattata a biblioteca per fare viaggiare storie e libri. Il nuovo spazio, Bookshop 84, è stato collocato in piazza don Andreoli, a San Possidonio. "Questa iniziativa – dice la sindaca Veronica Morselli – nasce dall’idea del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che insieme alla associazione di promozione culturale Focus On, hanno proposto iniziative in favore dei giovani del territorio. L’idea parte dal recupero di una vecchia cabina telefonica in disuso. Abbiamo fatto richiesta di poterla riutilizzare, ricevendo il nulla osta di Telecom. Così l’abbiamo dimessa dalla posizione originale e ricollocata al centro del nostro paese per utilizzarla come un nuovo spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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