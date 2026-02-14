Peter Gomez rivela nuove rivelazioni a Ascanio Celestini e Lunetta Savino, dopo aver deciso di parlare apertamente per chiarire alcuni fatti recenti. La puntata di questa sera, sabato 14 febbraio alle 20, si concentra sulle sue esperienze e sui motivi che lo hanno spinto a condividere le sue storie con il pubblico. Gomez ha scelto di partecipare a questa trasmissione per spiegare meglio alcuni dettagli che hanno attirato l’attenzione negli ultimi giorni.

Peter Gomez torna questa sera, sabato 14 febbraio, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 14 febbraio 2026. In apertura, l’attore Ascanio Celestini, che parlerà di attualità, ma anche della carriera e del suo teatro civile, che mette sempre al centro i poveri, gli emarginati e gli esclusi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PETER GOMEZ (@petergomezofficial) A seguire, sci sarà l’attrice Lunetta Savino, che parlerà invece della sua gavetta nei teatri per poi approdare alla TV con il mitico ruolo di Cettina in Un Medico in Famiglia, primo di tantissimi successi, tra cui Diamanti di Ferzan Ozpetek e Le Indagini di Lolita Lobosco e Libera su Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Peter Gomez confessa Ascanio Celestini e Lunetta Savino

Lunetta Savino ha partecipato a La Confessione di Gomez su Rai3 e ha raccontato come il movimento ‘Se non ora quando’ abbia acceso una vera rivoluzione, portando in piazza migliaia di persone, uomini e donne di ogni provenienza politica.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Celestini a La Confessione di Gomez su Rai 3: I manicomi? La differenza tra un ‘matto’ e un ‘normale’ non è per niente nettaAscanio Celestini è il primo ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 14 febbraio alle 20.20 su Rai 3. Questa è Alda Merini, un genio, ... ilfattoquotidiano.it

Ascanio Celestini e Lunetta Savino a La Confessione stasera su Rai 3Stasera all'ora di cena su Rai 3 torna La Confessione con Peter Gomez. Ospiti Ascanio Celestini e Lunetta Savino. corrierenazionale.it

Vogliamo crescere non solo per esserci anche domani, ma per farlo sempre meglio: l'invito di Peter Gomez Abbiamo bisogno di fare di più. Per restare liberi, senza padroni e senza finanziamenti pubblici, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Vogliamo cresc facebook

#tagada Il commento di Peter Gomez sulla bufera politica dopo le parole del procuratore Gratteri sul referendum sulla Giustizia x.com