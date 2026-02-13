Lunetta Savino ha partecipato a La Confessione di Gomez su Rai3 e ha raccontato come il movimento ‘Se non ora quando’ abbia acceso una vera rivoluzione, portando in piazza migliaia di persone, uomini e donne di ogni provenienza politica. Ricorda che, dopo il primo appuntamento, si sentivano sorprese e un po’ spaesate, senza prevedere il grande corteo che sarebbe seguito. Savino ha spiegato che in quel momento si è toccato un punto di non ritorno, un momento in cui le donne si sono fatte avanti più di prima.

“C’è un punto di non ritorno. Io facevo parte del gruppo che lanciò questa manifestazione e il giorno dopo eravamo come stordite, non immaginavamo che avremmo trascinato tutte queste persone in piazza, uomini e donne di tutte le appartenenze politiche “. Così Lunetta Savino a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 14 febbraio alle 20.20 su Rai 3 a proposito della sua partecipazione alla grande manifestazione in piazza del Popolo a Roma il 13 febbraio 2011 contro l’immagine delle donne che Berlusconi dava dopo gli scandali Noemi Letizia, Ruby e Olgettine. “Con Se non ora quando scendevate in piazza per la dignità femminile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lunetta Savino a La Confessione di Gomez (Rai3): “Con ‘Se non ora quando’ toccammo un nervo scoperto: le donne erano più avanti”

