L’ho visto morire davanti a me | Maati ucciso fuori dalla discoteca Il coltelli nel motorino e le botte

Un uomo è stato ucciso fuori da una discoteca a Firenze. Secondo la sua testimonianza, i responsabili sono arrivati con tre motorini e hanno estratto dei coltelli dai bauli. L’uomo ha raccontato di aver visto morire davanti a lui e di essere stato colpito con violenza, anche con delle botte, mentre cercavano un’altra persona. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Firenze, 28 aprile 2026 – “ Sono arrivati con tre motorini, dai bauli hanno estratto i coltelli: poi sono venuti verso di me, ma cercavano un’altra persona. Sono salito sul pullman, pochi minuti dopo Maati è morto davanti ai miei occhi”. A dirlo è un ragazzo di 18 anni che quella sera, come molti altri giovanissimi, hanno assistito all’uccisione di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo barbaramente assassinato a coltellate, dopo essere stato pestato, all’alba del 29 dicembre del 2024, fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. Il giovane, ieri durante l’udienza in aula bunker, ha raccontato i suoi ricordi di quella notte intrisa di violenza: “Sono andato a ballare – dice – con gli amici e la mia fidanzata: a fine serata un ragazzo mi si è avvicinato, accusandomi di aver guardato la sua donna e mi ha sferrato un cazzotto sulla mandibola”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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