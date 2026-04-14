Maati ucciso fuori dalla discoteca Il testimone e la frase choc sul bus | Il killer ha urlato | ti buco tutto

Un uomo è stato ucciso fuori da una discoteca, mentre un testimone ha riferito di aver visto un episodio su un autobus. Secondo quanto raccontato, un individuo ha salito il bus con un coltello in mano e ha minacciato di ferire gli altri presenti, mentre uno degli uomini coinvolti chiedeva aiuto. Dopo questa frase, sono state infritte delle coltellate, portando alla morte della vittima.

Firenze, 14 aprile 2026 – “È salito sul bus, in mano aveva un coltello, Maati chiedeva aiuto, l’altro ha detto: ’Ora ti buco tutto’, poi sono partite le coltellata”. A queste parole, nell’aula bunker di Santa Verdiana, è calato il silenzio. Nessuno, neanche il pm e gli investigatori, aveva mai sentito questo dettaglio cruento della vicenda di Maati Moubakir, il 17enne di Certaldo barbaramente assassinato a coltellate, dopo essere stato pestato, all’alba del 29 dicembre del 2024, fuori da una discoteca di Campi Bisenzio. PRESSPHOTO Firenze processo in aula bunker per omicidio di Maati Moubakir il diciassettenne di Campi Bisenzio. Foto Marco MoriNew Press Photo A pronunciarle un ragazzino ancora minorenne, presente quella tragica notte a bordo del mezzo dove Maati avrebbe ricevuto i fendenti letali prima di crollare a terra senza vita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maati, ucciso fuori dalla discoteca. Il testimone e la frase choc sul bus: “Il killer ha urlato: ti buco tutto” Maati, ucciso dopo la discoteca. Il racconto choc del testimone: "L’ho visto esalare l’ultimo respiro""L’ho visto esalare l’ultimo respiro, mentre giaceva a terra in una pozza di sangue". Leggi anche: Il racconto del medico legale. La coltellata squarciò il cuore: "Maati è stato ucciso sul bus"