L’ex monastero di San Lorenzo passa di nuovo alla proprietà della comunità locale. Dopo un periodo di proprietà privata, il bene viene restituito ai cittadini di Belforte del Chienti, che ora ne sono i nuovi proprietari ufficiali. La restituzione avviene dopo un passaggio formale e ufficiale, rendendo il monumento di nuovo sotto il controllo della comunità. La decisione riguarda la gestione e l’uso futuro del sito storico.

Ora l’ex monastero di San Lorenzo ha ufficialmente un nuovo proprietario: i cittadini di Belforte del Chienti. Domenica mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’edificio acquisito dal Comune, per la consegna simbolica della struttura alla comunità prima dei lavori di restyling che permetteranno di dare nuova vita a 1.800 metri quadrati di spazi rimasti chiusi per anni. La giornata è iniziata nella chiesa di San Lorenzo (anch’essa parte del complesso), dove la santa messa celebrata da don Leonard ha dato il via a questo simbolico passaggio di consegne. Al parroco, il sindaco ha consegnato ufficialmente le chiavi della chiesa che resterà a disposizione della parrocchia per essere aperta e fruibile ogni volta che i sacerdoti lo vorranno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex monastero di San Lorenzo torna in mano alla comunità

BERGAMO - 4K Walking Tour (Italy's Most Underrated City)

Notizie correlate

Dalla rinascita dell’ex Mattatoio alla nuova Casa della Comunità: il futuro di San Lorenzo e Punta dell’EstUna partecipazione attenta e propositiva ha caratterizzato il secondo appuntamento di “Riccione cambia - Costruiamola insieme”, il ciclo di incontri...

Aggressioni a San Lorenzo, gli abitanti: "Combattiamo la paura facendo comunità"Dopo le violenze a San Lorenzo, la rete di associazioni e collettivi che operano nel quartiere ha promosso un'assemblea pubblica per creare un...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’ex monastero di San Lorenzo torna in mano alla comunità; Un monastero per Belforte: il Comune compra San Lorenzo. Nascerà una scuola di fotografia; La rinascita dell'ex monastero a Belforte del Chienti; Dall'abbandono alla rinascita: l'ex monastero di Belforte sarà polo sociale e scuola di fotografia.

La rinascita dell'ex monastero a Belforte del ChientiUn ex edificio religioso, acquisito dal Comune e ridonato alla collettività, per progetti di attività culturali, e di accoglienza turistica. Belforte del Chienti, comune di 1800 anime nel cratere sism ... rainews.it

Belforte, il monastero di San Lorenzo acquisito dal ComuneVia libera del consiglio comunale all'acquisizione dell'ex monastero di SanLorenzo a Belforte del Chienti. L'amministrazione, guidata dal sindaco Alessio Vita, è riuscita a raggiungere un accordo per ... ansa.it

L’ex Monastero di San Lorenzo torna a respirare a Belforte del Chienti: non è solo una riapertura ma una scelta concreta, che oggi abbiamo inaugurato insieme al sottosegretario Silvia Luconi e al consigliere regionale Borroni Pierpaolo. Dove prima c’erano at - facebook.com facebook

MUSO C’È! SUPERA GRIEKSPOOR E VA AGLI OTTAVI! Buona prestazione di Lorenzo Musetti in questa domenica pomeriggio alla Caja Mágica per superare Tallon Griekspoor in due set (6-4 7-5). Match ordinato del carrarino al netto di un calo a metà x.com