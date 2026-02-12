Aggressioni a San Lorenzo gli abitanti | Combattiamo la paura facendo comunità

Da romatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti aggressioni a San Lorenzo, gli abitanti del quartiere si sono riuniti in un’assemblea pubblica. L’obiettivo è parlare dei problemi e cercare insieme delle soluzioni. Molti hanno detto di voler combattere la paura creando una comunità più forte e unita. L’iniziativa è nata dalla volontà di far sentire la voce di chi vive ogni giorno in zona e di trovare modi per migliorare la sicurezza.

Dopo le violenze a San Lorenzo, la rete di associazioni e collettivi che operano nel quartiere ha promosso un'assemblea pubblica per creare un momento di confronto collettivo per far emergere problemi e possibili soluzioni. Strade poco illuminate, persone aggressive e in difficoltà, episodi di.

