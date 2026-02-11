Dalla rinascita dell’ex Mattatoio alla nuova Casa della Comunità | il futuro di San Lorenzo e Punta dell’Est

Questa sera si è tenuto il secondo incontro pubblico di “Riccione cambia - Costruiamola insieme”. La gente del quartiere ha ascoltato con attenzione, facendo domande e portando proposte sulla rinascita dell’ex Mattatoio e sulla nuova Casa della Comunità. La partecipazione è stata attiva e dimostra che i cittadini vogliono essere protagonisti del cambiamento.

Una partecipazione attenta e propositiva ha caratterizzato il secondo appuntamento di “Riccione cambia - Costruiamola insieme”, il ciclo di incontri pubblici che la giunta sta portando in tutto il territorio. Martedì sera, presso il ristorante Tacabanda, la sindaca Daniela Angelini e la squadra.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su San Lorenzo Punta dell’Est Incontri di quartiere, appuntamento con i cittadini di San Lorenzo e Punta dell’Est Gli incontri di quartiere a San Lorenzo e Punta dell’Est sono ripresi questa settimana. Dalla crisi dell’abitare alla rinascita dell’ex Reggiani. Il 2025? Anno di cantieri per Bergamo Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Lorenzo Punta dell’Est Argomenti discussi: Rogo, la rinascita dell’ex Tubimar. Prima la demolizione, poi il bando. Qui la casa della nautica di lusso; Quel Million Dollar Hotel emblema della rinascita che non c'è; Dal fuoco alla rinascita: nuova vita per l’ex palestra di via Tuscolana; Amatrice, procedono i lavori per Casa Futuro: la rinascita a 10 anni dal terremoto. Rogo, la rinascita dell’ex Tubimar. Prima la demolizione, poi il bando. Qui la casa della nautica di lussoVia alla concessione pluriennale dell’area andata distrutta nell’incendio del settembre 2020: due i lotti. Si tratta di una gara il cui importo sfiora i 200mila euro. Ecco il documento dell’Autorità p ... msn.com Amatrice, procedono i lavori per Casa Futuro: la rinascita a 10 anni dal terremotoLeggi su Sky TG24 l'articolo Amatrice, procedono i lavori per 'Casa Futuro': la rinascita a 10 anni dal terremoto ... tg24.sky.it Esplosione nella notte a San Lorenzo: bomba carta davanti a un’osteria, indaga la polizia - facebook.com facebook A Roma, nel quartiere di San Lorenzo, una mamma in bici con il figlio è stata aggredita da un Nordafricano che le ha sferrato un pugno in faccia, fratturandole il volto, mentre il bambino assisteva all’orrore. Un altro esempio di “risorsa” che deve insegnarci la ci x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.