Vittorio Sgarbi non è più tra noi. La sua figura pubblica, nota per la personalità vivace e il modo di esprimersi diretto, ora è assente. Fonti vicine, tra cui ex manager e familiari, rivelano dettagli sulla sua battaglia contro la depressione, sui problemi finanziari e sulle tensioni tra le donne che hanno fatto parte della sua vita. La sua presenza si è affievolita, lasciando un vuoto nel mondo dell’arte e della cultura.

Questo articolo su Vittorio Sgarbi è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 6 maggio 2026. La buccia è Vittorio Sgarbi, seduto smunto al banco degli imputati. La procura di Imperia ha da poco chiesto il rinvio a giudizio, per lui e per la compagna e sodale Sabrina Colle, per esportazione illecita di beni culturali. In data da definirsi, il famoso critico d’arte, nonché sindaco di Arpino (provincia di Frosinone) ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni l’8 maggio, dovrà comparire davanti al Gip per difendersi dall’accusa di aver trasferito a Montecarlo il dipinto Concerto con bevitore, attribuito a Valentin de Boulogne, senza l’attestato di libera circolazione per l’estero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere». Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita

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