Evelina Sgarbi chi è la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary | Sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary, ha affermato che la madre aveva un marito impotente e lei ha approfittato del rapporto con lui. La ragazza, nata a Torino nel 2000, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili in famiglia e di aver trovato conforto nel legame con il padre. La sua testimonianza si concentra su come le difficoltà familiari abbiano influenzato le sue scelte. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

Evelina Sgarbi è la figlia di Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e personaggio pubblico italiano, nata a Torino nel 2000 dalla relazione tra Vittorio e Barbara Hary. È la prima figlia che Vittorio Sgarbi ha riconosciuto ufficialmente e ha due fratelli: Carlo Brenner e Alba Sgarbi. Vittorio Sgarbi a Domenica In disse “L’ultima figlia, Evelina, è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”. Evelina è la terza dei tre figli avuti dal critico d’arte, ma non sappiamo se la sua affermazione fu una delle sue celebri provocazioni. Su sua madre Barbara, Evelina ha spiegato che si è fatta in due, facendole anche da padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La Volta Buona, le pagelle del 27 gennaio: Caterina Balivo e i pronostici su Sanremo (8), Barbara Hary parla di Evelina e Vittorio Sgarbi (7)

Per la prima volta parla Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi annuncia azioni legali contro la figlia Evelina (e Mediaset): come ha risposto lei

