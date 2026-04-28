Un ex di Pamela Genini ha consegnato in Procura un elenco di nomi di persone che avevano avuto rapporti con la ragazza prima della sua morte. La 29enne è stata uccisa nel 2025 a Milano con 76 coltellate dal suo ex fidanzato, Gianluca Soncin. La memoria contiene i nomi di persone coinvolte in vari modi con la vittima, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Una memoria con i nomi delle persone che, per un motivo o per un altro, avevano avuto a che fare con Pamela Genini, la 29enne uccisa con 76 coltellate dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, nel 2025 a Milano. L'ha depositata ieri mattina in Procura a Bergamo, che indaga sul vilipendio del cadavere della ragazza, il suo ex fidanzato, Francesco Dolci, al centro della scena da subito dopo l'omicidio e soprattutto da quando qualcuno si è intrufolando di notte nel piccolo cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, per profanare la tomba di Pamela. L'imprenditore edile di Sant'Omobono, che è stato legato alla ragazza e che sostiene di esserle rimasto accanto da amico per proteggerla da Soncin, si è presentato spontaneamente in Procura accompagnato dal suo avvocato e ha depositato il materiale che spera possa essere utile alle indagini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ex di Pamela porta in Procura un elenco di nomi

*COLHEITA DE OSSOS* | LIVRO EM MP3, NARRAÇÃO 100% HUMANA | #Policial #Vozoteca

Notizie correlate

Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondoL'ex fidanzato e amico di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in procura a Bergamo.

Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci si presenta in Procura: consegnato un elenco di contatti della ragazzaBergamo, 27 aprile 2026 – L'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente questa mattina in Procura a Bergamo,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cadavere decapitato di Pamela Genini, l’ex presenta in procura una memoria con una lista di nomi; Dentro la Notizia: Tomba profanata di Pamela: i carabinieri a casa di Dolci Video; Pamela Genini, una botola e un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci. Ma sono due indizi quasi nulli; Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso.

Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci a Quarto Grado: Le ho dato 400mila euro in 7 anniIndagini tra pista economica e rapporti personali nel caso di Pamela Genini, con focus sul compagno Francesco Dolci e sulle sue dichiarazioni relative alla relazione e ai presunti sostegni economici. notizie.it

L'ex fidanzato di Pamela Genini in procura: cosa ha detto ai pmNuovi sviluppi nel caso di Pamela Genini: l’ex fidanzato Francesco Dolci si è presentato in Procura a Bergamo per consegnare materiale e dichiarazioni che getterebbero nuova luce sul caso ... ilgiornale.it

KARAOKE NIGHT al Pamela Cafè QUESTA SERA Cena, musica e divertimento… tutto in una serata! Si parte con la cena Poi si canta insieme fino a tarda sera Porta gli amici e scegli la tua canzone Il microfono ti aspetta! SABATO 18 A facebook