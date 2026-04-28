L’ex di Pamela porta in Procura un elenco di nomi
Un ex di Pamela Genini ha consegnato in Procura un elenco di nomi di persone che avevano avuto rapporti con la ragazza prima della sua morte. La 29enne è stata uccisa nel 2025 a Milano con 76 coltellate dal suo ex fidanzato, Gianluca Soncin. La memoria contiene i nomi di persone coinvolte in vari modi con la vittima, secondo quanto riferito dagli inquirenti.
Una memoria con i nomi delle persone che, per un motivo o per un altro, avevano avuto a che fare con Pamela Genini, la 29enne uccisa con 76 coltellate dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, nel 2025 a Milano. L'ha depositata ieri mattina in Procura a Bergamo, che indaga sul vilipendio del cadavere della ragazza, il suo ex fidanzato, Francesco Dolci, al centro della scena da subito dopo l'omicidio e soprattutto da quando qualcuno si è intrufolando di notte nel piccolo cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, per profanare la tomba di Pamela. L'imprenditore edile di Sant'Omobono, che è stato legato alla ragazza e che sostiene di esserle rimasto accanto da amico per proteggerla da Soncin, si è presentato spontaneamente in Procura accompagnato dal suo avvocato e ha depositato il materiale che spera possa essere utile alle indagini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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