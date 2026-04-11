In aula, l'assistente capo coinvolto in un procedimento giudiziario ha dichiarato di rammaricarsi per il proprio destino e quello della vittima, un ragazzo di 28 anni. Ha inoltre riferito di aver utilizzato un martello non per colpire, ma per scavi. L'uomo è accusato di più di trenta reati, tra cui l'omicidio del giovane. La discussione prosegue nel dibattimento legale circa le responsabilità e i fatti contestati.

"Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ho fatto io e per la fine che ha fatto questo ragazzo". Carmelo Cinturrino è comparso davanti al gip per rendere dichiarazioni spontanee nell'incidente probatorio per cristallizzare alcune testimonianze nell'ambito dell'inchiesta che vede l'assistente capo del commissariato di Mecenate, a Milano, indagato per oltre 30 reati. Tra questi omicidio con l'aggravante della premeditazione di Abderrahim Mansouri, spacciatore ucciso la sera del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo. Difendendosi poi dalle accuse che nelle settimane passate gli sono state rivolte, il poliziotto ha ribadito la sua posizione: "Non ho mai usato violenza contro nessuno o sottratto droga e soldi, mai picchiato nessuno".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino si difende in aula: "Mi dispiace per la fine mia e di Mansouri" | "Il martello? Non per picchiare ma per scavare"

Carmelo Cinturrino in aula per l’omicidio di Mansouri: «Dispiaciuto per la sua fine e per la mia, ma sono un poliziotto corretto»«Sono enormemente dispiaciuto per la fine che ha fatto questo ragazzo e per la fine che ho fatto io».

I colleghi di Cinturrino e la paura della vendetta, il martello prima dell’omicidio di Rogoredo: «Ho temuto mi sparasse». Cosa hanno detto al pmNon era legittima difesa, ma un’esecuzione seguita da un goffo tentativo di inquinare le prove.