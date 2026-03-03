Monaldi | il chirurgo si difende mentre l’autopsia cerca la verità sul trapianto

Il chirurgo Oppido si è difeso in televisione mentre l’autopsia ha esaminato i dettagli sul trapianto. Secondo le analisi, il bambino sarebbe rimasto senza cuore per circa 45 minuti in attesa dell’organo. La vicenda riguarda il procedimento di trapianto e le circostanze che lo hanno coinvolto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le modalità dell’intervento.

Monaldi: il chirurgo Oppido si difende in TV mentre l'autopsia svela i dettagli del trapianto. Il bimbo sarebbe rimasto 45 minuti senza cuore in attesa dell'organo. La complessa vicenda clinica del Monaldi entra in una fase cruciale con lo svolgimento dell'incidente probatorio e dell'esame autoptico sulla salma del piccolo paziente di due anni e mezzo. Mentre i periti cercano risposte tecniche tra i reparti del Secondo Policlinico di Napoli, il cardiochirurgo Guido Oppido, tra i principali indagati per omicidio colposo, ha rotto il silenzio mediatico. In un'intervista televisiva, il medico ha rivendicato il proprio operato professionale, dichiarandosi vittima di una situazione nata dal solo intento di salvare vite umane. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il chirurgo che ha operato Domenico al Monaldi: Ho fatto tutto quello che dovevo fare, anche beneGuido Oppido, il chirurgo che ha eseguito il trapianto di cuore, poi fallito, al piccolo Domenico Caliendo, è stato raggiunto da una troupe della trasmissione ... fanpage.it

Caso Monaldi, Domenico restò senza cuore per almeno 45 minuti. L’Azienda: Indagine interna avviata già il 30 dicembreCaso Monaldi, Domenico restò senza cuore per almeno 45 minuti. L'Azienda: Indagine interna avviata già il 30 dicembre ... nursetimes.org

"Ho fatto tutto quello che dovevo fare. E l’ho fatto bene. Non merito di essere trattato così”. Sono le parole del chirurgo del Monaldi Guido Oppido, indagato per omicidio colposo per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Il bimbo di 2 anni e cinque mesi si è - facebook.com facebook

"C'è l'interesse della premier Meloni a partecipare ai funerali di Domenico", il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo un fallito trapianto di cuore. Lo ha detto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, parlando con i giornalisti. #ANSA x.com