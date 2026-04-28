L' ex boss della mala in casa di riposo ma potrebbe pagare il Comune | Il sindaco | Valuteremo una rivalsa sui familiari

Un ex leader criminale è stato trovato in una casa di riposo, con un possibile risvolto riguardante il Comune. Si parla di un importo di circa 2.000 euro mensili. Il sindaco ha dichiarato che sarà valutata una possibile rivalsa sui familiari, ma ha precisato che finora non sono stati spesi soldi pubblici. La situazione è al centro di un’attenzione crescente da parte delle autorità locali.

L'ex boss della mala del Brenta Felice Maniero vive da tempo in una casa di riposo, ma risulta nullatenente e senza fissa dimora, così parte della retta dell'istituto, secondo quanto previsto dalla legge, è a carico del comune di Campolongo Maggiore (Venezia), in cui risulta residente presso la casa comunale.Come spiega Il Gazzettino, che calcola anche la spesa a carico dell'ente, si tratterebbe di quasi duemila euro al mese., "Al momento non abbiamo speso un euro - precisa il sindaco Mattia Gastaldi - Maniero è incapace di intendere e volere come ha spiegato la psichiatra nominata dal tribunale e dunque ci confronteremo con l'amministratore di sostegno nominato dal giudice".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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