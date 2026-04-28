L’ex arbitro Gavillucci ha dichiarato di essere sorpreso dai nomi coinvolti in un’indagine, sottolineando che a processo dovrebbe essere il sistema e non le singole persone. Nel 2020, Gavillucci ha scritto un libro in cui racconta le problematiche e gli errori del mondo arbitrale. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto legale legato a un’inchiesta che riguarda il settore.

“L’uomo nero” ora è l’uomo in “chiaro”. Claudio Gavillucci, ex arbitro, nel 2020 pubblica un libro dove denuncia storture, follie, errori del mondo arbitrale. Mette in discussione tutto, tanto da diventare “nero” sia per la divisa, sia perché non graditissimo al sistema. Oggi, improvvisamente, “mi stanno cercando”. E tutto è diventato più chiaro. “Anche se non cambierà mai niente”. Stupito del nuovo scandalo? Dei nomi, sì. Li conosco bene, sia Rocchi che Gervasoni, e vederli in questa situazione mi fa male. Spero, anzi sono certo, che chiariranno. Andiamo sul “però”. Non sono stupito dei contenuti. Cioè? Il sistema non garantisce un’indipendenza tecnica e non permette una totale trasparenza nelle decisioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex arbitro Gavillucci: “Stupito dai nomi coinvolti. Ma a processo deve andare il sistema, non le persone”

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