L’ex arbitro Gavillucci | Il problema dell’AIA è tecnico e c’è la necessità di riforme

L'ex arbitro Claudio Gavillucci è intervenuto in diretta durante la trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio, commentando il momento dell'AIA. Gavillucci ha affermato che il problema principale dell'associazione riguarda aspetti tecnici e ha evidenziato la necessità di riforme per migliorare la situazione. La sua analisi si concentra sulle criticità attuali e sulla richiesta di interventi concreti.

Claudio Gavillucci, ex direttore di gara, ha preso la parola nel corso della trasmissione 'Maracanà' nel pomeriggio di 'TMW Radio', soffermandosi sull'ipotesi di una riforma del sistema arbitrale. Al centro del dibattito la proposta del presidente della FIGC Gravina, che punta alla creazione di una classe arbitrale d'élite autonoma e indipendente. Ecco, di seguito, le parole dell'arbitro sul tema. "In tempi non sospetti, nel 2019 parlavo di questi argomenti. Gli arbitri di fatto sono già professionisti e pensano solo al calcio, che non hanno tutele contrattuali come hanno i calciatori. Manca la parte di tutele contrattuali da lavoratori.