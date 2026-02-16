Padovan contro Bastoni | Ha fregato arbitro e avversario E’ un truffatore ma quale linciaggio Non deve andare più in Nazionale fino a…

Padovan ha accusato Bastoni di aver ingannato arbitro e avversari, definendolo un “truffatore” e rifiutando qualsiasi forma di linciaggio. La polemica si è accesa dopo il derby d’Italia, che ha scatenato una pioggia di insulti sui social contro il difensore nerazzurro, al punto da spingerlo a chiudere i suoi canali online, compresi quelli della moglie. Oggi, durante la trasmissione “Radio Radio lo Sport”, si è discusso di questa vicenda e delle reazioni che sta generando nel mondo del calcio.

Oggi pomeriggio durante la puntata di “Radio Radio lo Sport” in onda sulle frequenze di Radio Radio, si è parlato delle polemiche del derby d’Italia che ha portato il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, a chiudere i suoi canali social (e anche quelli della moglie) per i tanti insulti ricevuti. Il giornalista Giancarlo Padovan è stato . L'articolo Padovan contro Bastoni: “Ha fregato arbitro e avversario. E’ un truffatore, ma quale linciaggio. Non deve andare più in Nazionale fino a.” proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it “Il problema per me è più Bastoni che l’arbitro. Nulla giustifica il volo di Bastoni” (Condò) Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore. Capello attacca: «Bastoni ha ingannato l’arbitro e Chivu mi ha profondamente deluso» Fabio Capello critica Bastoni per aver simulato un fallo durante la partita, cosa che ha portato l’arbitro a prendere una decisione sbagliata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Marotta: Gogna mediatica contro Bastoni. Saviano? Non so chi siaIl presidente dell'Inter dopo la clamorosa simulazione del difensore nerazzurro contro la Juve ... adnkronos.com Ahi Bastoni, messaggio inquietante poco fa: l’Inter tremaMomentaccio per la Nazionale italiana che ha chiuso il proprio percorso di qualificazione mondiale con una sconfitta fragorosa in casa contro la Norvegia. Ahi Bastoni, messaggio inquietante poco fa: l ... diregiovani.it Intervento al fulmicotone di Giancarlo #Padovan a Radio Radio su #InterJuve : "Partita adulterata da un truffatore ( #Bastoni) e da un arbitro che non doveva essere mandato ma radiato al momento delle irregolarità sui rimborsi spese ." #LaPenna x.com “Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. La prima: un giocatore come Bastoni, di livello internazionale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa di molto brutto per tutti col - facebook.com facebook