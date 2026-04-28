Lewandowski Juve il polacco lascerà il Barcellona in estate | la rivelazione sulla decisione del bomber

Il calciatore polacco che attualmente gioca nel Barcellona ha annunciato che lascerà il club al termine della stagione. Secondo fonti vicine al calciatore, la decisione è definitiva e sarà comunicata ufficialmente nelle prossime settimane. La sua intenzione è di cercare una nuova squadra per la prossima annata, senza ulteriori dettagli sulle destinazioni possibili. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juve, il centravanti lascerà il Barcellona in estate: arriva la rivelazione sulla decisione del calciatore polacco. La Juve osserva con attenzione le evoluzioni del mercato internazionale, pronte a cogliere occasioni di prestigio. Secondo quanto confermato dal giornalista Guillem Balague ai microfoni della BBC, il futuro di Robert Lewandowski sarà lontano dalla Spagna. MERCATO JUVE LIVE L’attaccante polacco ha manifestato la volontà di lasciare il club blaugrana in vista della scadenza del suo contratto. L’addio del centravanti è legato ai piani del Barcellona, intenzionato a ringiovanire il reparto offensivo puntando su Julian Alvarez.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, il polacco lascerà il Barcellona in estate: la rivelazione sulla decisione del bomber Notizie correlate Lewandowski Juve, il polacco precisa: «Il Barcellona sa cosa penso, io ho avuto tempo per riflettere»di Luca FiorettiLewandowski Juve, il centravanti evita i discorsi legati al futuro e alle offerte per concentrarsi sulle ultime gare e sul campo. Lewandowski Juve, si infiamma la corsa al polacco: il Barcellona offre il rinnovo, sul tavolo offerte anche da America e Arabia. Ultimedi Luca FiorettiLewandowski Juve, la dirigenza punta il bomber polacco come rinforzo a parametro zero sfidando l’agguerrita concorrenza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, vertice per Lewandowski; La Juventus accelera per Lewandowski: i dettagli dell'offerta al polacco; Tuttosport - Juventus all'assalto di Lewandowski: pronta l'offerta per superare il Milan, i dettagli e la posizione dell'attaccante polacco; Lewandowski-Barça, scoppia il caso: indignazione in Polonia, Milan e Juventus all’assalto, i dubbi di Capello. Vertice Juve per LewandowskiLewandowski alla Juve: trattativa avviata, ma lunga e complessa La trattativa tra Juventus e Robert Lewandowski può considerarsi ufficialmente avviata. tuttojuve.com Nowomiejski (Eleven Sports) su Lewandowski: Juve e Spalletti un'attrazione, può essere il Trezeguet di anni fa. Zielinski? Mi sarebbe piaciuto vederlo in bianconeroLa redazione di TuttoJuve.com ha contattato, in esclusiva, il collega di Eleven Sports (l'emittente che in Polonia detiene i diritti per la Serie A), Marcin Nowomiejski, per ... tuttojuve.com CLAMOROSO JUVE: ARRIVA LEWANDOWSKI CONTATTI IN CORSO: ECCO COSA FILTRA - facebook.com facebook La mia chiacchierata con @mnowo8, collega di Eleven Sports che ha i diritti tv in Polonia della Serie A: " #Juve e #Spalletti attrazione per #Lewandowski, può essere il Trezeguet di anni fa. Zielinski Mi. Sarebbe piaciuto vederlo in bianconero" x.com