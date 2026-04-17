Lewandowski Juve il polacco precisa | Il Barcellona sa cosa penso io ho avuto tempo per riflettere

Il calciatore polacco ha dichiarato che il suo attuale club conosce le sue intenzioni e che ha avuto modo di valutare la situazione. Ha evitato di parlare di eventuali offerte o piani futuri, preferendo concentrarsi sulle prossime partite e sul presente. La sua attenzione resta sulla squadra in cui gioca attualmente, senza approfondire questioni di mercato o decisioni a lungo termine.

di Luca Fioretti Lewandowski Juve, il centravanti evita i discorsi legati al futuro e alle offerte per concentrarsi sulle ultime gare e sul campo. Le sue parole. Il calciomercato internazionale si infiamma prepotentemente attorno alle decisioni di Robert Lewandowski. Il formidabile attaccante del Barcellona vedrà scadere il proprio prezioso contratto durante la caldissima estate. A 37 anni, prossimo a compierne 38 all’inizio della nuova e complessa stagione sportiva, la situazione del bomber resta estremamente incerta. Gli iberici affrontano un profondo dibattito tattico su chi indosserà la pesante maglia numero 9. In questo scenario fortemente in evoluzione, la dirigenza juventina monitora con grandissima attenzione i numerosi sviluppi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, il polacco precisa: «Il Barcellona sa cosa penso, io ho avuto tempo per riflettere» Notizie correlate Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare…»di Redazione JuventusNews24Lewandowski Juve, il polacco lascia la porta aperta ai bianconeri: «Avrò tempo per valutare…». Lewandowski, l’obiettivo della Juve trascina il Barcellona: cosa è successo contro il Newcastledi Redazione JuventusNews24Lewandowski rappresenta una possibilità per la Juventus. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve; Milan, prendimi: Lewandowski si offre al Diavolo. Agenti al lavoro, ma c'è anche la Juve...; La mossa del Barcellona che spiazza la Juve per Lewandowski: A fine mese si attendono una risposta; Milan e Juve su Lewandowski? Il tecnico del Barcellona fa chiarezza sul futuro dell'attaccante polacco. De Blasis: Lewandowski-Barca, il polacco potrebbe lasciare il club. La Juventus...Sul proprio account X il giornalista Michele De Blasis ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Lewandowski, accostato alla Juventus: Sempre più probabile che ... tuttojuve.com Juve, Lewandowski colpo possibile, ma serve un sacrificio del polaccoRobert Lewandowski, centravanti classe 1988 della nazionale polacca, in scadenza di contratto con il Barcellona, sarebbe un colpo di mercato possibile per la Juventus, anche se a ... tuttojuve.com #Lewandowski così sul suo futuro Queste le parole dell’attaccante polacco, corteggiato in queste settimane dalla #Juventus per un possibile colpo a zero L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO facebook Romano: l'agente di #Lewandowski sarà in Italia nei prossimi giorni. #Milan e #Juve alla porta #MilanPress x.com