Lewandowski alla Juve la trattativa è già avviata | definite le richieste economiche tra il club torinese e l’agente

Le trattative tra la Juventus e l’agente di Lewandowski sono già in corso, con le parti che hanno definito le richieste economiche. La discussione riguarda l’ingaggio e i termini contrattuali, mentre le parti continuano a negoziare per portare l’attaccante al club torinese. I dettagli delle richieste sono stati comunicati e sono ora oggetto di ulteriori trattative. La possibilità di un trasferimento resta aperta, ma non ci sono ancora annunci ufficiali.

di Angelo Ciarletta Lewandowski alla Juve, la trattativa è già avviata: definite le richieste economiche tra la Vecchia Signora e l’agente del polacco. Le ultimissime. La Juve ha ufficialmente avviato la trattativa per Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’operazione punta a portare il fuoriclasse a Torino a parametro zero nel giugno 2026.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il recente viaggio in Italia di Pini Zahavi, manager del calciatore, è servito a definire le richieste economiche e sondare la disponibilità dell’attaccante per un ultimo ciclo ad alti livelli in Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski alla Juve, la trattativa è già avviata: definite le richieste economiche tra il club torinese e l’agente Notizie correlate Mouzakitis Juve, incontro tra l’agente e Chiellini per il giovane talento greco. Le ultime sulla possibile trattativadi Angelo CiarlettaMouzakitis Juve, incontro tra il procuratore e Giorgio Chiellini per il futuro del talento greco. Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve, i dirigenti bianconeri sono volati a Varsavia per valutare la condizione fisica del bomber. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'agente di Lewandowski in Italia: è duello Juve-Milan. Inter: tutto su Palestra; L'agente di Lewandowski in arrivo in Italia: incontro con Comolli, sull'attaccante c'è anche il Milan; Llorente: Lewandowski come Tevez. Vi dico cosa manca alla Juve. Poi l'aneddoto su Conte...; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto. Vertice Juve per LewandowskiLewandowski alla Juve: trattativa avviata, ma lunga e complessa La trattativa tra Juventus e Robert Lewandowski può considerarsi ufficialmente avviata. tuttojuve.com Lewandowski Juve, le priorità dell’attacco per il prossimo anno: l’agente del polacco vola in Italia per trattare! La situazioneLewandowski Juve, le priorità dell'attacco per il prossimo anno: l'agente del polacco vola in Italia per trattare! La situazione ... calcionews24.com Milan-Juventus, Ambrosini: "Partita brutta dominata dall'attenzione", poi l'opinione su Lewandowski #MilanJuventus #Ambrosini #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com Lewandowski o Sorloth: chi scegliereste tra i due per l'attacco del Milan della prossima stagione - facebook.com facebook