I dirigenti della squadra italiana si sono recati a Varsavia per verificare lo stato di forma di un attaccante internazionale. La visita si inserisce nel quadro delle trattative in corso, senza ancora conferme ufficiali. La valutazione sulla condizione fisica rappresenta un passaggio chiave prima di eventuali sviluppi nella trattativa. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Lewandowski alla Juve, i dirigenti bianconeri sono volati a Varsavia per valutare la condizione fisica del bomber. Il punto sulla trattativa. La Juve pianifica una vera rivoluzione nel reparto avanzato. Oltre al rinnovo di Dusan Vlahovic e all’interesse per Randal Kolo Muani, emerge la suggestione Robert Lewandowski.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri sono volati allo stadio PGE Narodowy per seguire il centravanti polacco di 37 anni durante la sfida tra la sua nazionale e l’Albania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski alla Juve, emissari bianconeri a Varsavia per valutare la sua condizione. Il punto sulla possibile trattativa

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