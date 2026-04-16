Mouzakitis Juve incontro tra l’agente e Chiellini per il giovane talento greco Le ultime sulla possibile trattativa

Nelle ultime ore si è svolto un incontro tra l’agente di Mouzakitis e Giorgio Chiellini, coinvolto in qualità di rappresentante della società. La riunione ha avuto come obiettivo la discussione sul futuro del giovane calciatore greco, con particolare attenzione alle possibilità di un trasferimento o di eventuali accordi contrattuali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti della conversazione o sui tempi delle decisioni.

di Angelo Ciarletta Mouzakitis Juve, incontro tra il procuratore e Giorgio Chiellini per il futuro del talento greco. Vediamo le ultime sulla possibile trattativa. La Juve continua a monitorare con attenzione i migliori profili internazionali per rinforzare il proprio organico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i radar della dirigenza si sono spostati sulla Grecia, dove brilla il talento di Christos Mouzakitis dell’ Olympiacos. MERCATO JUVE LIVE Il giovane centrocampista avanzato è finito al centro di un importante vertice di mercato svoltosi proprio nelle scorse ore presso il quartier generale bianconero. Vasileios Rovas, agente del calciatore, è stato infatti avvistato alla Continassa per un colloquio conoscitivo con Giorgio Chiellini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mouzakitis Juve, incontro tra l’agente e Chiellini per il giovane talento greco. Le ultime sulla possibile trattativa Notizie correlate Leggi anche: Mlacic Inter, incontro con l’agente in programma: tutto confermato! Le ultime sulla trattativa Lobotka Juve, per Spalletti lo slovacco è il profilo ideale per rafforzare il centrocampo. Le ultime sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, Spalletti ha scelto lo slovacco come profilo ideale per rafforzare il reparto mediano del campo.