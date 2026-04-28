L’Europa continua a fornire ingenti somme di denaro all’Ucraina, con decine di miliardi di euro destinati a sostenere il paese. Tuttavia, le condizioni sul campo non mostrano segni di miglioramento e la richiesta di aiuti sembra non trovare mai fine. Nel frattempo, il disimpegno degli Stati Uniti dal fronte militare contribuisce a creare una crescente instabilità, coinvolgendo anche i paesi europei della NATO in una situazione sempre più complessa.

Nonostante l’Unione Europea elargisca miliardi a Kiev, la situazione dell’Ucraina non migliora. Anzi, dal graduale ritiro di Washington dall’impegno militare si sta formando una voragine nella quale i membri europei della NATO stanno affondando insieme agli ucraini. Ne parla il Berlinger Zeitung, che sottolinea l’entità mostruosa del debito di Kiev verso gli alleati occidentali. Una guerra tutta europea?. Secondo lo Wall Street Journal, la lotta contro la Russia in Ucraina è ormai chiaramente diventata una guerra europea. L’affermazione è stata fatta subito dopo l’approvazione del prestito da 90 miliardi di euro da parte della UE a favore di Kiev, bloccato per mesi dall’ex premier ungherese Orbán.🔗 Leggi su Follow.it

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