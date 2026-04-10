Kiev nel Golfo | droni Shahed abbattuti grazie agli esperti ucraini

Specialisti militari ucraini sono intervenuti nel Golfo Persico, dove hanno abbattuto droni Shahed utilizzati in operazioni in Medio Oriente. L’intervento ha permesso di neutralizzare alcuni velivoli di produzione iraniana impiegati in quella regione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui soggetti coinvolti.

Specialisti militari ucraini hanno operato con successo nel Golfo Persico, riuscendo a neutralizzare droni Shahed impiegati in Medio Oriente. L’intervento, confermato da Zelensky, segna un punto di svolta nella proiezione internazionale di Kiev, che non si limita più alla difesa dei propri confini ma esporta competenze tecnologiche avanzate in cambio di stabilità energetica e sostegno finanziario. Dall’esperienza sul campo alla protezione delle rotte globali. Il coinvolgimento del personale di Kiev in territorio mediorientale non riguarda semplici esercitazioni, ma una partecipazione attiva alla costruzione di sistemi difensivi moderni. Gli... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kiev nel Golfo: droni Shahed abbattuti grazie agli esperti ucraini Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iranianiHome > Esteri > Arabia Saudita, Zelensky incontra gli esperti ucraini che assistono i Paesi del Golfo contro i droni iraniani Il presidente ucraino... Zelensky nel Golfo: droni ucraini contro missili arabiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta portando la sua missione strategica nel Golfo Persico, puntando su un’alleanza tecnico-militare che... 200 Soldati Ucraini Chiudono i Cieli su 4 Paesi del Golfo Temi più discussi: Ucraina-Bulgaria, accordo decennale su droni e difesa: Kiev amplia le alleanze; Tutti vogliono i droni ucraini: la guerra in Iran è un affare anche per Kiev; Russia e Ucraina si fanno la guerra anche nel Golfo; Ucraina, Mosca: Negoziati sospesi, ma manteniamo dialogo con Usa. Gli ucraini hanno abbattuto i droni iraniani nel Golfo: cosa ottiene Kiev in cambio?Zelensky conferma: esperti ucraini hanno abbattuto droni iraniani Shahed in Medio Oriente. Accordi strategici con i Paesi del Golfo rafforzano difesa ed energia View on euronews ... msn.com Tregua pasquale, l'Ucraina è scettica sulla proposta della Russia. Intanto altri attacchi con i droni VIDEO(askanews) - Nelle immagini, i vigili del fuoco ucraini a Sumy e Odessa spengono le fiamme provocate da attacchi notturni con droni Shahed. Il Cremlino ha annunciato una tregua per la ... ilgazzettino.it Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #10aprile ore 14.55 #Libano #Israele #Beirut #Trump #Hormuz #Iran #Pakistan #Ucraina #Kiev #Putin #PapaLeoneXIV #Preghierapace #Frana #Petacciato #Lavoro #MobyPrince x.com Russia-Ucraina: Putin annuncia tregua di Pasqua, apertura di Kiev Nella cornice del conflitto tra Russia e Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco di due giorni in occasione della Pasqua ortodossa, in vigore dalle 15 italian - facebook.com facebook