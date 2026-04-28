Leucemie acute Ape dona 25mila euro allo Iov per la ricerca

Un contributo di 25.000 euro è stato donato dall’associazione Ape - Avis per il Progresso Ematologico allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto. La somma sarà utilizzata per sostenere ricerche sui tumori del sangue, con un'attenzione specifica alle leucemie acute. La donazione rappresenta un aiuto concreto nel finanziamento di studi e progetti dedicati a questa categoria di malattie ematologiche.

Un nuovo sostegno concreto alla ricerca contro le leucemie acute arriva dal territorio veneto. Ape - Avis per il Progresso Ematologico ha donato 25mila euro allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto, per finanziare studi avanzati dedicati ai tumori del sangue e, in particolare, alle leucemie acute.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Oltre un milione di euro allo Iov: il Ministero finanzia tre progetti di ricerca oncologicaOltre un milione di euro per finanziare tre studi in settori altamente innovativi e confermare il ruolo dello Iov tra i centri di riferimento della... “Run for Franci” non si ferma: la comunità dona 10mila euro alla ricercaArezzo, 23 febbraio 2026 – “Run for Franci” non si ferma: la comunità dona 10mila euro alla ricerca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leucemie acute, Ape Avis dona 25mila euro allo Iov di Castelfranco Veneto; Leucemie acute, Ape dona 25mila euro allo Iov per la ricerca; Ape dona 25mila euro allo Iov per la ricerca sulle leucemie acute. Ape dona 25mila euro allo Iov per la ricerca sulle leucemie acuteL'associazione di volontariato Avis per il progresso ematologico (Ape) di Castelfranco Veneto (Treviso) ha donato 25. (ANSA) ... ansa.it Leucemie, da Bari la scoperta di un gene che può contrastare la forma mieloide acuta. Il lavoro di un team internazionaleImportante passo in avanti per la ricerca nel campo delle leucemie mieloidi acute. Un team di ricercatori ha identificato il gene Mafb come nuovo fattore per intervenire nel trattamento di questa ... bari.repubblica.it Domani è il #WorldAMLAwarenessDay La Leucemia Mieloide Acuta (#AML) è un tumore del sangue aggressivo che rappresenta circa il 33% delle leucemie negli adulti. Ogni anno nel mondo vengono diagnosticati circa 161.000 nuovi casi, con un'incid - facebook.com facebook