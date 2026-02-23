Run for Franci non si ferma | la comunità dona 10mila euro alla ricerca
La corsa solidale “Run for Franci” ha raccolto 10mila euro grazie all'impegno della comunità locale, motivata dal desiderio di sostenere la ricerca. La raccolta di fondi si è concentrata sulla partecipazione di centinaia di persone che hanno corso lungo il percorso cittadino, dimostrando un forte senso di solidarietà. La somma verrà destinata a finanziare studi specifici sulla malattia di Franci, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio. La prossima edizione è già in programma.
Arezzo, 23 febbraio 2026 – . Un abbraccio collettivo che diventa impegno concreto per l’Italian Sarcoma Group Un gesto di memoria che si trasforma in speranza, un dolore condiviso che diventa forza collettiva. Il progetto “Run for Franci”, nato nel settembre 2025 per ricordare Francesco Mazzerelli, amico e concittadino prematuramente scomparso, ha raggiunto un primo, importante traguardo: la donazione di 10mila euro a favore dell’Italian Sarcoma Group (ISG), realtà impegnata nella ricerca e nella cura dei sarcomi. Un risultato reso possibile dalla straordinaria partecipazione della c omunità foianese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Straordinaria partecipazione alla Run for FranciArezzo, 29 settembre 2025 – Foiano della Chiana si è stretta oggi in un abbraccio collettivo per ricordare Francesco Mazzerelli, amico e concittadino prematuramente scomparso. La camminata Run for ... lanazione.it
