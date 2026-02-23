Run for Franci non si ferma | la comunità dona 10mila euro alla ricerca

La corsa solidale “Run for Franci” ha raccolto 10mila euro grazie all'impegno della comunità locale, motivata dal desiderio di sostenere la ricerca. La raccolta di fondi si è concentrata sulla partecipazione di centinaia di persone che hanno corso lungo il percorso cittadino, dimostrando un forte senso di solidarietà. La somma verrà destinata a finanziare studi specifici sulla malattia di Franci, coinvolgendo scuole e associazioni del territorio. La prossima edizione è già in programma.