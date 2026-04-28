Lettura veloce in classe | esercizi pratici e risorse gratuite dal progetto europeo FaR&Com per studenti dagli 8 ai 16 anni

Un progetto europeo ha messo a disposizione esercizi pratici e risorse gratuite per migliorare la lettura veloce tra gli studenti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. La proposta si rivolge alle classi e mira a supportare gli insegnanti nel mantenere alta l’attenzione dei ragazzi durante le attività di lettura. La difficoltà di coinvolgere gli studenti davanti a un testo scritto è un tema che si riscontra frequentemente nelle scuole.

Chi vive la scuola ogni giorno lo sa bene: tenere viva l'attenzione dei ragazzi davanti ad un libro diventa sempre più complesso e sfidante. Gli alunni sono immersi in un flusso continuo di stimoli digitali, una condizione che spesso affatica la loro capacità di concentrazione prolungata. L'articolo Lettura veloce in classe: esercizi pratici e risorse gratuite dal progetto europeo FaR&Com per studenti dagli 8 ai 16 anni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Integrazione e successo scolastico per gli alunni stranieri: le risorse pratiche e gratuite del progetto In&InLa European School Education Platform offre materiali didattici gratuiti del progetto In&In per favorire la piena inclusione degli studenti stranieri... Come far appassionare i bambini alla lettura: il progetto europeo MORE, le BooKards e la figura del motivatore a scuolaLe rilevazioni internazionali non lasciano spazio ai dubbi: man mano che gli alunni crescono, emerge un progressivo allontanamento dalla carta... Approfondimenti e contenuti Letture in classe con sportivi e attoriNon certo per caso, cultura fa rima con cultura. Per sollecitare l’impegno rapportato alla lettura finalizzata all’arricchimento culturale fin dall’età scolare, l’istituto comprensivo ... ilrestodelcarlino.it Topolino torna in classe: Panini Comics lancia #IoLeggoTopolino per riportare la lettura tra genitori e bambiniCon #IoLeggoTopolino, Panini Comics e Topolino invitano famiglie e scuole a riscoprire la magia della lettura condivisa. Dalle t-shirt misteriose al podcast con Treccani Un misterioso teasing in 120 ... panorama.it