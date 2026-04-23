Come far appassionare i bambini alla lettura | il progetto europeo MORE le BooKards e la figura del motivatore a scuola

Le statistiche internazionali mostrano che, crescendo, gli studenti tendono a leggere meno libri cartacei. Per contrastare questa tendenza, sono stati avviati vari progetti, tra cui uno europeo chiamato MORE, che coinvolge l'uso di BooKards e il ruolo di figure chiamate motivatori nelle scuole. Questi interventi mirano a stimolare l'interesse dei bambini per la lettura e a promuovere un rapporto più forte con i libri.

Le rilevazioni internazionali non lasciano spazio ai dubbi: man mano che gli alunni crescono, emerge un progressivo allontanamento dalla carta stampata. Per affrontare questa sfida educativa con strumenti innovativi, la piattaforma European School Education ha evidenziato il potenziale del progetto Erasmus+ MORE, sviluppato tra il 2023 e il 2025. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate "Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziariaPiù di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle... Come educare i bambini alla lettura fin da piccoli: i consigli pratici del pedagogista Daniele Novara per genitoriIl pedagogista Daniele Novara spiega come avvicinare i bambini alla lettura per sviluppare fantasia e vocabolario.