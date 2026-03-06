Dialogo sul futuro della Sicilia tra l' arcivescovo Lorefice e Confcommercio

A Palermo si è svolto un incontro tra l’arcivescovo Corrado Lorefice e il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. L’incontro ha affrontato il futuro della regione, coinvolgendo temi legati alle sfide e alle opportunità che la Sicilia si trova ad affrontare oggi. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici e simbolici del dialogo tra istituzioni religiose e rappresentanti del settore economico.

In una Sicilia che oggi affronta sfide complesse ma anche opportunità straordinarie, si è tenuto a Palermo un incontro di grande valore simbolico e pratico tra monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo del capoluogo isolano, e Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia. Un momento di dialogo autentico e costruttivo, dove la voce delle istituzioni civili e quella della Chiesa si sono unite per riflettere sul futuro della nostra terra. Al centro della conversazione, temi cruciali come il ruolo del commercio quale motore di crescita, il welfare e la coesione sociale, e la visione di una Sicilia sempre più protagonista e inclusiva.