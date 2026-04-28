Dopo settimane di voci e supposizioni sul percorso scolastico della Principessa Leonor, la Casa Reale spagnola ha annunciato ufficialmente la fine delle indiscrezioni. La Principessa è stata vista recentemente in pubblico con un look che includeva una camicia a righe, mentre la regina madre si è presentata con un sorriso radioso. La presenza di entrambi in un evento pubblico ha attirato l’attenzione dei media.

Dopo settimane di indiscrezioni, supposizioni e attese crescenti sul futuro accademico della Principessa Leonor, la Casa Reale spagnola ha finalmente messo fine alle speculazioni. Con un comunicato ufficiale è stato annunciato che la futura erede al trono inizierà dopo l’estate un corso di laurea in Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Getafe, a Madrid. Una scelta che completa il lungo e rigoroso percorso istituzionale della primogenita di Felipe e Letizia. Dopo due anni trascorsi tra l’Accademia dell’Esercito di Saragozza e l’Accademia Navale di Marín, Leonor sta ora terminando la sua esperienza presso l’Accademia Generale dell’Aeronautica e dello Spazio di San Javier, a Murcia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna raggiante, torna la camicia a righe: il look che celebra la gioia per la figlia

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