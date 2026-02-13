Kate Middleton la camicia azzurra del potere che condivide con Letizia di Spagna

Kate Middleton ha visitato la Castle Hill Academy, dove ha incontrato un gruppo di bambini e si è fermata a chiacchierare e giocare, indossando una camicia azzurra che ha attirato l’attenzione per il suo tono vivace e il taglio semplice.

Kate Middleton è andata in visita alla Castle Hill Academy dove ha incontrato un gruppo di bambini con cui ha chiacchierato e giocato, sfoggiando il nuovo capo del potere, ossia la camicia azzurra. Nelle stesse ore infatti Letizia di Spagna teneva la sua consueta udienza a Palazzo della Zarzuela a Madrid, dove si è presentata con una camicia azzurra. Kate Middleton, la camicia azzurra è il nuovo capo del momento. Kate Middleton ha dato una nuova prova della sua innata eleganza, presentandosi alla Castle Hill Academy in occasione della Settimana della Salute Mentale dei Bambini con un nuovo stile preppy. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, la camicia azzurra del potere che condivide con Letizia di Spagna Da Kate Middleton a Letizia di Spagna, le Royal non hanno dubbi in merito ai cappottini più regali di stagione Le regine e le principesse di casa reale sono spesso attente ai dettagli anche nei momenti più formali, come le festività. Kate Middleton, Letizia di Spagna, Charlene di Monaco. Chi si aggiudica lo scettro di Regina di stile dell'anno? Nel 2025, le regine di stile si confermano non solo per i loro abiti, ma anche per la capacità di rappresentare eleganza e raffinatezza in ogni occasione. Contenuti correlati Argomenti discussi: Kate Middleton con blazer marrone, camicia azzurra e mocassini, l'outfit preppy che aggiorna lo stile Royal; Kate Middleton cambia stile, maxi giacca e dettaglio inaspettato. Kate Middleton con blazer marrone, camicia azzurra e mocassini, l'outfit preppy che aggiorna lo stile RoyalDai capispalla ai colori, dalle calzature allo styling, la principessa del Galles ha dimostrato un approccio più moderno e cool al vestire Royal ... vogue.it Kate Middleton cambia stile, maxi giacca e dettaglio inaspettatoKate Middleton cambia look e sceglie lo stile preppy: maxi blazer, pantaloni a sigaretta. E un accessorio del tutto inusuale per lei. dilei.it Kate Middleton con blazer marrone, camicia azzurra e mocassini, l'outfit preppy che aggiorna lo stile Royal: https://vogueitalia.visitlink.me/0lyiIf - facebook.com facebook Kate Middleton, il videomessaggio ai malati di cancro: “Non siete soli” x.com