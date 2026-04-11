Durante la cerimonia dei Premi Ap!Lleida, la regina di Spagna ha indossato una camicia con fiocco che ha attirato l’attenzione di tutti. Il suo outfit ha mostrato come un semplice dettaglio possa valorizzare un look elegante, e il suo stile impeccabile ha suscitato apprezzamenti tra i presenti. La scelta ha messo in evidenza la sua capacità di combinare raffinatezza e sobrietà in un’occasione pubblica.

Letizia di Spagna conquista tutti grazie al look con la camicia col fiocco, dimostrando come un dettaglio possa rendere elegante qualsiasi outfit e sfoggia un catalano impeccabile, lasciando a bocca aperta i presenti ai Premi Ap!Lleida. Letizia di Spagna prende la parola e sorprende tutti. Se c’è un capo nel guardaroba che Letizia Ortiz adora più di tutti quello è la camicia con il fiocco. Un capo che la regina adora sfoggiare, stagione dopo stagione, reinterpretandolo ogni volta e declinandolo con intelligenza e personalità come solo lei sa fare. In occasione della sua apparizione alla XVI edizione dei Premi Ap!Lleida, Letizia di Spagna ha nuovamente scelto la camicia con il fiocco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, rivisita la camicia col fiocco: stupenda

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