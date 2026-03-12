Nasce Serpieri in Azione | al liceo scientifico i genitori si rimboccano le maniche per la scuola

Al liceo scientifico Alessandro Serpieri, alcuni genitori hanno costituito un nuovo gruppo di volontari civici chiamato

Cresce la famiglia dei volontari civici riminesi. Questa volta protagonisti sono alcuni genitori del liceo scientifico Alessandro Serpieri, che hanno dato vita a un nuovo gruppo Civivo battezzato "Serpieri in Azione", con l'obiettivo di prendersi cura degli spazi scolastici attraverso l'impegno diretto e la collaborazione con la scuola e l'amministrazione comunale. Il progetto nasce dall'entusiasmo concreto di un gruppo di genitori che, anziché limitarsi a osservare piccole criticità quotidiane, hanno deciso di fare qualcosa: riordinare e catalogare i libri della biblioteca scolastica, sistemare bacheche e panchine, curare le aree verdi esterne, rimettere in ordine e in decoro gli spazi condivisi dai loro figli ogni giorno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Iperconnessione e isolamento adolescenziale, al Liceo scientifico si fa rete tra genitori e docentiNegli ultimi anni è diventato sempre più evidente come il disagio emotivo e relazionale attraversi in modo diffuso l’esperienza adolescenziale.

A Napoli nasce il Liceo Scientifico Sportivo del Pontano: scuola e sport insieme per formare i campioni di domaniIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.